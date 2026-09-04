Carambola colapsa Libramiento Noreste y otro choque frena Lincoln

La doble emergencia vial provocó largas filas y circulación lenta en Abraham Lincoln y el Libramiento Noreste, afectando a automovilistas.

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Una carambola en la que participaron un camión de transporte de personal y dos unidades de carga provocó severas afectaciones viales durante la mañana de este jueves en el Libramiento Noreste, a la altura de la colonia Mitras Poniente, en el municipio de García.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión de transporte de personal frenó repentinamente luego de que otro vehículo presuntamente le cerrara el paso.

La maniobra ocasionó que una unidad de carga que circulaba detrás no pudiera detenerse a tiempo y terminara impactando al transporte de personal.

En la carambola también quedó involucrado otro tráiler que transportaba rollos de alambre de acero, por lo que las unidades quedaron sobre la vialidad y complicaron considerablemente la circulación en este importante acceso hacia el poniente del área metropolitana.

Tras el accidente, elementos de Tránsito y de Fuerza Civil se movilizaron hasta el sitio para abanderar la zona y comenzar con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance.

Pero mientras los cuerpos de auxilio y las autoridades atendían el accidente en el Libramiento Noreste, minutos más tarde se registró otra carambola en la avenida Abraham Lincoln, lo que terminó por agravar el congestionamiento vehicular en el sector.

En este segundo accidente participaron al menos cuatro vehículos. De manera preliminar, se informó que una camioneta Ford de color blanco frenó de manera repentina, aparentemente después de que otro vehículo le cerrara el paso.

El conductor que circulaba detrás no alcanzó a detenerse y terminó impactando la parte posterior de la camioneta, provocando que un tercer vehículo, de color negro, también se viera involucrado en el choque. Posteriormente, otra unidad colisionó contra los vehículos accidentados.

La doble emergencia vial provocó largas filas y circulación lenta tanto sobre Abraham Lincoln como en el Libramiento Noreste, afectando a los automovilistas que intentaban incorporarse entre ambas arterias.

Ante la situación, elementos de Tránsito de García realizaron el cierre de la gasa que conecta la avenida Abraham Lincoln con el Libramiento Noreste, como parte de las labores para atender los accidentes y evitar nuevos percances.

El cierre generó mayores complicaciones para los conductores que transitaban por la zona, por lo que durante varios minutos el sector permaneció prácticamente colapsado.

Las autoridades continuaron con las labores de abanderamiento y retiro de los vehículos involucrados, mientras se buscaba restablecer la circulación en ambas vialidades.