Carambola colapsa avenida Eugenio Garza Sada; responsable huye

El accidente ocurrió cuando presuntamente una camioneta realizó una maniobra peligrosa, perdiendo el control e impactando a tres vehículos

Una carambola que involucró a cuatro vehículos provocó el cierre parcial de la avenida Eugenio Garza Sada durante la noche del miércoles, a la altura del paso elevado ubicado en el cruce con la avenida 2 de Abril, en la colonia Tecnológico, al sur de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando presuntamente una camioneta Jeep que circulaba por los carriles de la derecha realizó una maniobra peligrosa, perdiendo el control e impactando a tres vehículos que transitaban sobre la arteria vial.

Tras el fuerte golpe, un automóvil Dolphin Mini resultó con daños en la parte trasera, mientras que dos vehículos MG y Mazda presentaron impactos laterales. La camioneta presuntamente responsable terminó proyectada contra el muro de contención del paso elevado, donde incluso perdió uno de sus neumáticos delanteros.

Personas involucradas en el percance señalaron que, tras el choque, el conductor de la Jeep descendió de la unidad e intentó recoger algunos documentos del interior del vehículo. Sin embargo, presuntamente olvidó la tarjeta de circulación y posteriormente escapó corriendo hacia el norte del municipio de Monterrey.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y cuerpos de auxilio, quienes valoraron a los tripulantes de los demás vehículos participantes, confirmando que ninguno presentaba lesiones de consideración.

Debido a que las unidades quedaron atravesadas sobre los tres carriles de circulación, fue necesario cerrar temporalmente el paso elevado, situación que generó un intenso congestionamiento vehicular en la zona sur de la ciudad.

Elementos de Tránsito de Monterrey y policías municipales realizaron labores para coordinar el flujo vehicular y retirar las unidades involucradas, mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes para localizar al conductor que huyó del lugar.