Capturan y ponen bajo resguardo a oso negro en Salinas Victoria

Por: Humberto Salazar 03 Agosto 2026, 13:08 Compartir

El ejemplar quedó bajo resguardo de Parques y Vida Silvestre, que realizará una evaluación para definir el sitio donde será liberado de forma segura

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Un oso negro fue capturado por cuerpos de emergencia luego de que vecinos reportaran su presencia en la colonia Valle del Norte durante los últimos días. El operativo fue desplegado por personal de la corporación de seguridad , que logró ubicar al ejemplar y asegurarle siguiendo los protocolos para el manejo de fauna silvestre, evitando riesgos tanto para los habitantes del sector como para el propio animal. Tras una revisión preliminar, las autoridades informaron que se trata de un macho que aparentemente se encuentra en buenas condiciones físicas. Una vez concluida la maniobra, el ejemplar quedó bajo resguardo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, organismo que realizará una evaluación más detallada para definir el sitio donde será liberado de forma segura, de acuerdo con las condiciones de su hábitat.