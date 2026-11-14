Capturan víbora de cascabel en patio de casa en Santa Catarina

Con equipo especializado y herramienta manual, los elementos lograron capturar a la serpiente para posteriormente trasladarla y reubicarla

El hallazgo de una víbora de cascabel de aproximadamente metro y medio movilizó a elementos de Protección Civil municipal hasta un domicilio de la colonia Privadas del Parque, en Santa Catarina.

El reporte se recibió en una vivienda ubicada sobre la avenida Nacional, donde los rescatistas encontraron al ejemplar dentro del patio.

Con equipo especializado y herramienta manual, los elementos lograron capturar a la serpiente para posteriormente trasladarla y reubicarla en una zona despoblada, lejos de las viviendas.

¿Qué hago si encuentro una serpiente de cascabel?