Capturan víbora de cascabel en patio de casa en Santa Catarina

El hallazgo de una víbora de cascabel de aproximadamente metro y medio movilizó a elementos de Protección Civil municipal hasta un domicilio de la colonia Privadas del Parque, en Santa Catarina.
El reporte se recibió en una vivienda ubicada sobre la avenida Nacional, donde los rescatistas encontraron al ejemplar dentro del patio.
Con equipo especializado y herramienta manual, los elementos lograron capturar a la serpiente para posteriormente trasladarla y reubicarla en una zona despoblada, lejos de las viviendas.
¿Qué hago si encuentro una serpiente de cascabel?
- No intentes tocarla, moverla ni matarla: La inmensa mayoría de las mordeduras ocurren cuando las personas intentan capturarlas, espantarlas o atacarlas.
- Protege a los tuyos: Mete de inmediato a la casa a los niños y a las mascotas. Cierra las puertas cercanas para evitar que el reptil busque refugio dentro.
- Llama a emergencias: Comunícate con los servicios de emergencia o directamente con el cuerpo de Bomberos o Protección Civil local para que personal capacitado se encargue de capturarla y reubicarla de forma segura.
- No la pierdas de vista (si es seguro): Quédate a una distancia prudente observando hacia dónde se mueve mientras llegan las autoridades, pero jamás te acerques al radio de alcance de su cuerpo en forma de "S".