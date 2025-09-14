Capturan un lagarto que rondaba en colonia Las Puentes

Las lluvias que se registraron desde hace varios días en la ciudad provocó la proliferación de diversas especies acuáticas en el entorno, tal fue el caso de un lagarto que fue capturado por elementos de Protección Civil. El hallazgo y captura del reptil se dio en las calles Sierra de Paloma y Popocatépetl de la colonia Las Puentes 5, en el municipio de San Nicolás, donde los rescatistas aseguraron este espécimen, quien fue reportado por vecinos del sector. Este animal fue capturado sin mayores complicaciones y se le colocó cinta en el hocico para prevenir lesiones al personal, que se encargará de su reubicación en un entorno seguro para él. En caso de que se perciba a algún animal salvaje dentro de zonas habitacionales, se recomienda no acercarse a él o intentar ahuyentarlo; por el contrario, lo ideal es reportarlo a Control Animal, que se encargará de su captura y liberación en la naturaleza.