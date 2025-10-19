Capturan tres personas con más de 260 dosis de droga en Pesquería

Luego de disuadir una riña, elementos de seguridad lograron detener a tres personas en posesión de presuntos estupefacientes en la colonia Valle de Santa María

El Grupo de Coordinación Metropolitana realizó la captura de tres personas en posesión de 264 bolsas con tres tipos de presunta droga en calles del municipio de Pesquería.

Dicho aseguramiento fue resultado del despliegue realizado en las inmediaciones de la colonia Valle de Santa María.

Sobre la calle Larizza en su cruce con Montebello, elementos de seguridad observaron a dos personas que sostenían una riña para disuadirlos y proceder con su detención.

Los individuos se identificaron como Zozimo "N", de 30 años; Jorge "N", de 29 años; y Wendy "N", de 23 años.

Al revisarlos, los elementos de seguridad encontraron 150 envoltorios de hierba verde con características similares a la marihuana; 79 dosis de presunta cocaína en piedra; 35 envoltorios con supuesto cristal; además de dos celulares, tres básculas y dinero en efectivo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.