Capturan serpiente en parque industrial de Escobedo

Por: Humberto Salazar 06 Agosto 2025, 16:50

Elementos de Protección Civil del municipio de Escobedo realizaron la captura de una serpiente que fue localizada al interior de un parque industrial en esta localidad. De acuerdo con los primeros reportes, fue un guardia de seguridad quien detectó la presencia del reptil en las inmediaciones del parque industrial Venanpri Tools, por lo que alertó de inmediato a los cuerpos de emergencia. El personal de Protección Civil acudió al lugar de manera oportuna y, tras una breve búsqueda, logró ubicar al ejemplar. Con las maniobras correspondientes y siguiendo los protocolos de seguridad, se procedió a su captura sin que se registraran riesgos para el personal ni para los trabajadores del sitio. Fue la misma corporación municipal la encargada de realizar las diligencias necesarias para para la liberación segura del animal.