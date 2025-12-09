Capturan hombre con arma tras detonaciones en colonia 21 de Enero

Autoridades observaron como un grupo de hombres ingerían bebidas alcohólicas, donde uno de sus miembros portaba un arma de fuego

Un reporte de detonaciones movilizó a elementos policiales hacia la colonia 21 de Enero, en Guadalupe, donde un hombre fue detenido luego de que los uniformados le localizaron una pistola calibre .45 milímetros en su posesión, mientras en la zona se encontraron siete casquillos percutidos esparcidos sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 1 de Mayo y 5 de Febrero, después de que desde el C-4 se alertara a las unidades operativas sobre presuntos disparos de arma de fuego en ese sector. Al llegar al punto, los agentes realizaron una inspección del área hasta ubicar a tres hombres que convivían en el exterior de un domicilio y se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Durante la revisión precautoria, uno de ellos —identificado como Mauricio, de 37 años— fue señalado por portar un arma de fuego con un cargador que mantenía una bala abastecida. En el entorno inmediato también fueron localizados los siete casquillos percutidos que habían sido reportados por los vecinos.

El hombre fue asegurado y trasladado para quedar a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley de presunción de inocencia. Las autoridades municipales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar el origen de las detonaciones.