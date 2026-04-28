Capturan en Parás a dos con equipo táctico, ponchallantas y droga

Tras el aseguramiento, ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres que presuntamente intentaban escapar tras ser sorprendidos con equipo táctico, ponchallantas y droga, durante un operativo realizado en el municipio de Parás.

Los detenidos fueron identificados como Alberto “N”, de 33 años, y Joel “N”, de 37, quienes fueron interceptados por policías estatales en una brecha conocida como “El 7”.

De acuerdo con la ficha informativa, los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando los agentes realizaban labores de vigilancia en la zona luego de recibir reportes sobre la presencia de personas armadas.

Mientras peinaban el área, los oficiales observaron a dos hombres vestidos con ropa táctica que presuntamente colocaban artefactos ponchallantas sobre la rúa.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir, pero fueron alcanzados metros más adelante.

Durante una revisión, las autoridades les aseguraron seis cargadores para arma larga, 28 cartuchos hábiles, ocho envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana, 13 objetos metálicos conocidos como ponchallantas, dos pecheras con porta cargadores y un equipo de radiofrecuencia.

Tras el aseguramiento, ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.