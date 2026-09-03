Capturan en Nuevo León a presunto homicida de familia de Jalisco

Nuevo detenido por el asesinato y secuestro de una familia en Zapopan fue capturado en Nuevo León; se trata de Alejandro “N”, de 29 años.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La investigación por el asesinato y secuestro de una familia en Zapopan, Jalisco, sumaron un nuevo detenido quien fue capturado en Nuevo León.

El intercambio de información estratégica entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil llevaron a la captura de Alejandro “N” de 29 años, quien fue localizado sobre la carretera General Zuazua–Marín, en el municipio de Ciénega de Flores.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de julio de 2025, cuando cuatro integrantes de una familia fueron privados de la libertad dentro de un domicilio de la colonia La Magdalena, en Zapopan.

Las víctimas eran dos adultos y dos menores: Andrea Saraí Ibarra Aguilar, de 34 años; Felipe de Jesús Luna, de 35; Brytani Saraí Luna, de 13; y un niño de dos años y nueve meses.

Posteriormente fueron encontrados sin vida en un barranco ubicado en el kilómetro 23 de la Carretera Federal a Colotlán, en San Cristóbal de la Barranca.

Un niño de nueve años, también integrante de la familia, logró escapar con heridas menores y pidió ayuda a vecinos de la zona.

Con la captura de Alejandro “N” suman seis personas procesadas por estos hechos.