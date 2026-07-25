Capturan en Monterrey a mujer con orden de aprehensión en Sinaloa

Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso legal y determinará su situación jurídica

Una mujer con una orden de aprehensión vigente en el estado de Sinaloa fue detenida en la colonia Independencia, en Monterrey.

La detenida fue identificada como Xóchitl "N", de 34 años, quien es investigada por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transportación.

Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso legal y determinará su situación jurídica.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, como resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información.