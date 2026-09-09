Capturan en Monterrey a hombre que viajaba en vehículo robado

Un hombre fue detenido en la colonia El Realito tras ser detectado por el C4 cuando circulaba en un vehículo con reporte de robo.

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Tras presuntamente circular a bordo de un vehículo que cuenta con reporte de robo, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia El Realito.

La captura de Alfredo “N”., de 54 años de edad, se registró a las 09:30 horas en Prolongación Morelos y Nayarit.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal de la Central de Radio, les reporta un vehículo Nissan Tsuru, en color blanco y placas de circulación XPL-826-D, del estado de Tamaulipas, que tiene reporte de robo sin violencia.

Los policías se aproximan hasta el sitio donde el coche es captado por las cámaras de monitoreo del C4, logrando alcanzarlo en el cruce ya mencionado.

Después de bajar del mismo, informan al presunto que el vehículo cuenta con reporte de robo, del día 4 del presente mes, en el cruce de Félix U. Gómez y Aramberri, por lo que detienen al tripulante.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.