La División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil interceptó su vehículo sobre avenida La Esperanza y Profra. Petra Villarreal.

Como resultado de los trabajos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, un hombre considerado como generador de violencia y presunto integrante de un grupo de la delincuencia organizada fue detenido junto a su madre, al norte del municipio de Monterrey.

Los oficiales montaron un dispositivo sobre la avenida La Esperanza y la calle Profra. Petra Villarreal, en la colonia Laderas del Topo Chico. Tras la búsqueda, detectaron un vehículo que circulaba cerca de estas vías, por lo cual le solicitaron detenerse.

Identificación de los detenidos y aseguramiento de cargadores

Los ocupantes del auto se identificaron como:

Sergio “N", de 33 años Nancy "N", de 51 años

En sus pertenencias encontraron tres cargadores para arma larga, abastecidos. Por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para ahondar en las indagatorias correspondientes y establecer su situación jurídica.