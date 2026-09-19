Capturan en Monterrey a acusado de acosar a estudiante

Tras un seguimiento con cámaras de seguridad, la Policía de Monterrey arrestó al sospechoso en la colonia Centro de la ciudad.

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente agredir a oficiales que realizaban labores de vigilancia en calles del centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como Tomás “N”, de 51 años, quien fue ubicado en el cruce de Reforma y J.G. Leal.

De acuerdo con la corporación, los oficiales observaron al hombre cuando se atravesaba entre los vehículos, por lo que se acercaron para conocer la situación. Sin embargo, presuntamente comenzó a agredirlos y fue sometido.

Durante las indagatorias, los policías establecieron que Tomás “N” era buscado por su presunta relación con un caso de abuso sexual en contra de una estudiante de preparatoria.

La joven señaló que viajaba a bordo de un camión urbano de la Ruta 108 Anzures, cuando, mientras se encontraba sentada junto al hombre, presuntamente comenzó a tocarle las piernas y posteriormente una parte íntima de su cuerpo.

Al llegar a Monterrey, en el cruce de Colón y Félix U. Gómez, la estudiante descendió de la unidad y señaló que el hombre la siguió por varias calles.

Con apoyo de personal educativo, la joven solicitó auxilio a las autoridades y proporcionó las características del presunto agresor.

A través del monitoreo de cámaras de seguridad se dio seguimiento al recorrido del hombre y se observó que posteriormente abordó otra unidad de transporte urbano.

Tomás “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.