Capturan en Linares a dos hombres con arsenal

Los detenidos, a los que se les aseguraron cinco armas largas,, presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en Nuevo León

Cargados de armas de alto poder, dos hombres fueron detenidos en el municipio de Linares, donde autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo que permitió su captura en la colonia San Antonio.

La acción fue encabezada por la División de Inteligencia de Fuerza Civil en coordinación con la policía local, luego de ubicar a los sospechosos que viajaban en un taxi a exceso de velocidad.

La detención se realizó en el cruce de Joaquín Pardavé y Carretera a San Carlos.

Los detenidos, identificados como Juan “N”, de 33 años, y José “N”, de 24, presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en Nuevo León.

Durante la revisión se les aseguraron cinco armas largas abastecidas con 12 cartuchos cada una y equipo de comunicación.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.