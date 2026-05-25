Capturan en Juárez a presunto multihomicida ligado a Guadalupe

El detenido, de 20 años, es investigado por su posible participación en varios homicidios y presuntos vínculos con un grupo delictivo generador de violencia

Un joven señalado como presunto responsable de diversos homicidios cometidos recientemente en el municipio de Guadalupe fue detenido durante un operativo encabezado por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Juárez.

La movilización fue realizada por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades implementaron el dispositivo de seguridad durante las primeras horas del sábado en la colonia Bosques del Seminario, luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso.

El operativo se concentró en el cruce de las calles José Alfredo Jiménez y Quinta Abasolo, donde los agentes detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del objetivo investigado.

Mediante tácticas policiales, los oficiales interceptaron al joven, quien fue identificado como Jahir “N”, de 20 años de edad.

Aseguran droga, dinero y celulares

Tras la revisión de sus pertenencias, los elementos de seguridad aseguraron diversos indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Entre lo decomisado se encuentran:

Diversas dosis de narcóticos.

Dinero en efectivo.

Instrumentos de pesaje.

Dispositivos móviles.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

Lo investigan por varios homicidios en Guadalupe

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, Jahir “N” sería considerado el principal sospechoso de diversos homicidios registrados recientemente en el municipio de Guadalupe.

Además, las autoridades presumen que el detenido tendría participación dentro de un grupo de la delincuencia organizada identificado como generador de violencia en la zona metropolitana.

Luego de su captura, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los hechos violentos ocurridos en Guadalupe y otros municipios del área metropolitana.