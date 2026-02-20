Capturan en Juárez a hombre; era buscado por homicidio

Las autoridades destacaron que la acción forma parte de los operativos permanentes de Fuerza Civil para combatir la violencia y el narcotráfico en la región

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a Emanuel "N", de 31 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio. La captura se realizó en la colonia Valle del Virrey, durante los recorridos de prevención implementados por la corporación.

Los oficiales detectaron a dos hombres intercambiando envoltorios con características de narcótico sobre la vía pública. Al marcarles el alto, uno de ellos emprendió la huida, iniciándose una persecución a pie que culminó con la detención del sospechoso.

Durante la inspección preventiva, se le aseguraron un total de 114 dosis de presuntas drogas: 47 dosis de cocaína en piedra, 39 de cristal y 28 de marihuana, además de otros indicios relacionados con el posible tráfico de estupefacientes.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con los elementos asegurados, para el desarrollo de las investigaciones y el seguimiento legal correspondiente.

