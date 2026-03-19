Capturan en Juárez a hombre buscado por homicidio en Texas

La captura se realizó en la colonia 20 de Septiembre, donde fue ubicado Héctor “N” de 39 años, quien contaba con una orden de arresto en el vecino país

Elementos de la Fuerza Civil detuvieron en el municipio de Juarez a un hombre que era buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en un homicidio.

La captura se realizó en la colonia 20 de Septiembre, donde fue ubicado Héctor “N” de 39 años, quien contaba con una orden de arresto en el vecino país por un crimen ocurrido en marzo de 2024 en Edinburg, Texas

Durante el operativo también fue detenido Alexis “N” de 47 años.

De acuerdo con las investigaciones, la detención se logró mediante labores de inteligencia y coordinación interinstitucional. Ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procesos legales.