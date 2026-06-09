Capturan en Guadalupe a prófugo por robo con violencia

Un hombre que era buscado por el delito de robo con violencia, fue capturado cuando alteraba el orden en la colonia Los Lermas, en Guadalupe

Lo que inició como una detención por alterar el orden público terminó con el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un hombre que era buscado por robo con violencia.

Policías de Guadalupe interceptaron una camioneta Toyota Sienna blanca en el cruce de las calles Tacubaya y Arturo B. de la Garza, en la Colonia Los Lermas, luego de que sus ocupantes habían sido reportados previamente por ciudadanos y captados por cámaras de vigilancia realizando movimientos sospechosos en distintos sectores del municipio.

Al ser abordados para una inspección preventiva, los cuatro ocupantes reaccionaron de manera agresiva hacia los oficiales, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Juez Cívico por alterar al orden público.

Durante la verificación de antecedentes, los oficiales detectaron que uno de los detenidos, identificado como Alan, de 37 años, contaba con una orden de aprehensión vigente por robo con violencia, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para dar cumplimiento al mandato judicial.

Las autoridades también analizan si los demás detenidos pudieran estar relacionados con otros hechos delictivos reportados recientemente, tomando como referencia videos de vigilancia y reportes ciudadanos en los que aparece la misma camioneta utilizada para desplazarse por diversos sectores de Guadalupe.