Capturan en Guadalupe a presunto narcodistribuidor

El sujeto fue detectado durante un recorrido de disuasión delictiva en el cruce de Valle Dorado y Miravalle, en la colonia Valle Soleado.

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre señalado como presunto narcodistribuidor durante un recorrido de disuasión delictiva en el cruce de Valle Dorado y Miravalle, en la colonia Valle Soleado.

El hombre fue identificado como Mauricio "N" de 29 años, quién intentó huir al notar la presencia de los policías.

Tras darle alcance, los oficiales le realizaron una inspección precautoria en la que le aseguraron 20 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana, una báscula digital y un chaleco táctico con dos placas balísticas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.