Capturan en Guadalupe a presunto integrante de grupo criminal

El detenido fue detectado por policías de Guadalupe cuando circulaba en motocicleta por los carriles exclusivos de la Ecovía, en la colonia Valle Soleado

Un joven de 19 años, identificado como Brayan Alejandro, alias “El Iracheta”, fue detenido por elementos del Grupo Especial Táctico de la Policía de Guadalupe en posesión de diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y una báscula digital.

La captura se realizó en la colonia Valle Soleado, cuando los oficiales detectaron que el joven circulaba en motocicleta por los carriles exclusivos de la Ecovía sobre la avenida Ruiz Cortines, por lo que le marcaron el alto para una revisión.

Al inspeccionarlo le aseguraron 60 dosis de droga, de las cuales 30 correspondían a marihuana y 30 a cristal. Además, portaba una báscula digital, dinero en efectivo y una bolsa utilizada para entregas a domicilio, la cual presuntamente empleaba para transportar la droga.

Las investigaciones señalan que Brayan Alejandro presuntamente forma parte de un grupo de la delincuencia organizada con presencia en distintas regiones del país, al que se le relaciona con actividades como extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

Junto con la droga y los demás objetos asegurados, también fue decomisada la motocicleta en la que se desplazaba al momento de su detención.

Las autoridades informaron que el joven cuenta con antecedentes penales por robo de vehículos registrados en 2024 y 2026, así como por delitos contra la salud en 2025.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.