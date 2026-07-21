Capturan en Guadalupe a presunto generador de violencia

Al intentar entrevistarse con el conductor, éste presuntamente reaccionó de manera agresiva e intentó agredir a los policías, quienes lograron someterlo

Un hombre señalado por las autoridades como presunto generador de violencia, narcodistribuidor e integrante de una célula delictiva fue detenido por elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía de Guadalupe, tras un operativo en el que le aseguraron un arma larga, dosis de droga, cartuchos, dinero en efectivo y una camioneta.

La detención se registró sobre el cruce de las avenidas San Sebastián y Benito Juárez, en la colonia San Sebastián, luego de labores de inteligencia y del seguimiento a un reporte que alertaba sobre una persona armada que viajaba a bordo de una camioneta Cadillac.

De acuerdo con el informe, los oficiales localizaron el vehículo y al intentar entrevistarse con el conductor, éste presuntamente reaccionó de manera agresiva e intentó agredir a los policías, quienes lograron someterlo y realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión del vehículo fueron aseguradas 100 dosis de una sustancia con características del cristal, 30 dosis de marihuana, un arma larga calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador abastecido con 30 cartuchos, otros 30 cartuchos útiles, una báscula digital, dinero en efectivo y una camioneta Cadillac modelo 2019.

El detenido fue identificado como Gael Isaid ‘N’, de 34 años.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe informó que, de acuerdo con las líneas de investigación, el hombre es considerado un presunto generador de violencia, narcodistribuidor y probable integrante de una célula delictiva.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.