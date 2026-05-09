Capturan en Guadalupe a ocho generadores de violencia con armas

Tras implementar acciones tácticas y comandos verbales, los elementos policiales lograron interceptar al grupo sin que se reportaran enfrentamientos

Un operativo encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil derivó este viernes en la detención de ocho hombres señalados como presuntos generadores de violencia en el municipio de Guadalupe, entre ellos un individuo que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

La movilización se realizó en coordinación con el Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por elementos de la Defensa, Guardia Nacional y policías municipales, como parte de trabajos de inteligencia relacionados con investigaciones por presuntos casos de extorsión en la zona metropolitana.

Operativo se desplegó en la colonia Misión del Valle

Las autoridades ya mantenían labores de seguimiento e investigación sobre los ahora detenidos, quienes habían sido previamente georreferenciados mientras se desplazaban en una camioneta Jeep Limited.

La intervención ocurrió en calles de la colonia Misión del Valle, específicamente sobre la calle Hacienda San Agustín, donde los agentes detectaron a un grupo de civiles presuntamente armados.

Tras implementar acciones tácticas y comandos verbales, los elementos policiales lograron interceptar al grupo sin que se reportaran enfrentamientos.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como:

Jacinto “N” , de 36 años.

, de 36 años. Miguel “N” , de 33 años.

, de 33 años. Juan “N” , de 53 años.

, de 53 años. Ángel “N” , de 32 años.

, de 32 años. Francisco “N” , de 25 años.

, de 25 años. Leonardo “N” , de 18 años.

, de 18 años. Sebastián “N” , de 27 años.

, de 27 años. Jesús “N”, de 43 años.

Información de inteligencia consultada por las corporaciones señala que los ocho hombres presuntamente forman parte de un grupo criminal con presencia nacional e internacional, donde presuntamente participan en actividades consideradas como generadoras de violencia.

Además, las autoridades detallaron que Juan “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio, mientras que el resto de los detenidos es investigado por su posible relación con delitos de extorsión cometidos principalmente en el municipio de Pesquería.

Aseguran armamento durante la intervención

Durante la revisión realizada tras la captura, los elementos de seguridad decomisaron cinco armas largas, dos armas cortas y 15 cargadores abastecidos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades federales como parte de las investigaciones en curso.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.