Capturan en Guadalupe a objetivo prioritario con drogas

Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron en Guadalupe a un presunto generador de violencia ligado a un grupo criminal

Un hombre identificado como objetivo prioritario por autoridades de seguridad fue detenido la tarde del sábado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, durante un operativo de inteligencia encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones.

La captura se realizó en la colonia Torres de San Miguel, donde agentes desplegaron acciones de seguimiento tras ubicar al sospechoso cuando se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Operativo de inteligencia en Guadalupe

De acuerdo con reportes oficiales, la intervención ocurrió en el cruce de las calles Torre de Marfil y Loma Baja, donde elementos de seguridad detectaron un automóvil que coincidía con las características previamente investigadas.

Tras marcarle el alto al conductor y solicitarle descender del vehículo, los agentes procedieron a una inspección preventiva.

El detenido fue identificado como Gustavo “N”, de 52 años, a quien presuntamente le fueron encontradas entre sus pertenencias 166 dosis de diversas sustancias ilícitas.

Las autoridades no detallaron de inmediato el tipo específico de narcóticos asegurados, pero señalaron que el decomiso forma parte de acciones para debilitar estructuras criminales vinculadas con distribución de droga y violencia.

Lo vinculan con grupo delictivo de alcance internacional

Según fuentes de seguridad, Gustavo “N” es considerado un generador de violencia dentro de una organización criminal con presencia nacional e internacional, razón por la cual figuraba como objetivo prioritario dentro de líneas estratégicas de investigación.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes para establecer posibles vínculos delictivos adicionales.