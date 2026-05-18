Capturan en Guadalupe a joven ligado a 25 asaltos

Un sospechoso de 19 años fue detenido en Guadalupe por su presunta participación en al menos 25 robos violentos cometidos en varios municipios metropolitanos

Un joven de 19 años sospechoso de cometer al menos 25 violentos asaltos en menos de cinco meses por toda la metrópoli fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe.

El presunto delincuente ingresaba a tiendas de conveniencia para, a punta de pistola, amedrentar a los empleados y apoderarse del dinero de las cajas registradoras.

Operaba en territorio guadalupense, así como en los municipios de Juárez, Apodaca y Escobedo, según las indagatorias iniciales.

Para lograr su captura las autoridades mantuvieron un monitoreo constante de la motocicleta con la que asaltaba el sospechoso.

Y es que la unidad ya había sido mencionada en diferentes asaltos, revelando un patrón reiterado, detalló la Secretaría de Seguridad municipal a través de una ficha.

Tras un operativo se logró ubicar al vehículo sobre la avenida Benito Juárez, en calles de la colonia Crispín Treviño.

Su tripulante fue identificado como Ailton Eduardo, cuyas características físicas coincidían con las del responsable de irrumpir en múltiples negocios.

Tan solo desde enero de 2026 hasta el 10 de mayo se tiene registro de la participación del sospechoso en 25 atracos.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación.

Por otro lado, también se detalló que la motocicleta, una Vento 2025 en color rojo, tenía reporte de robo.