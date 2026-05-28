Capturan en Guadalupe a implicado en homicidio dentro de anexo

David 'N' participó junto a otros integrantes del centro de rehabilitación en el sometimiento de un interno, el cual murió por asfixia

En calles de la colonia 21 de Enero, en el municipio de Guadalupe, fue detenido un hombre identificado como David “N”, de 40 años de edad, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Tras su detención, fue internado en un Centro de Reinserción Social en la entidad y puesto a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, en relación con hechos ocurridos el 23 de abril de 2023 al interior de la Clínica de Rehabilitación “Esperanza y Crecimiento Espiritual (CRECE)”, ubicada en la colonia Moderna, en Monterrey.

De acuerdo con la investigación ministerial realizada por el Agente del Ministerio Público, la víctima, identificada como Arturo “N”, de 39 años, se encontraba internada en el centro de rehabilitación por tratamiento de adicciones cuando habría presentado una crisis con comportamiento violento.

En ese contexto, el coordinador del establecimiento, Abdiel Natanael “N” (ya detenido), habría ordenado someterlo y esposarlo.

En la acción participaron, presuntamente, Francisco “N”, Esteban “N”, Roosbel “N”, Hernán “N” (ya detenidos) y David “N”, quienes habrían ejercido fuerza física en contra del paciente.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde personal médico confirmó su fallecimiento. El dictamen forense determinó como causa de muerte asfixia por estrangulamiento.

Los otros implicados fueron detenidos previamente en julio de 2023, cuando la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó órdenes de aprehensión en su contra por los mismos hechos, quedando todos internados en un centro penitenciario estatal.