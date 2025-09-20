Capturan en Guadalupe a hombre acusado de asaltar a automovilista

El detenido interceptó al conductor en calles de la colonia Unión Modelo y lo amagó con un cuchillo para despojarlo de tres cadenas de plata

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente asaltara con violencia al conductor de un vehículo en calles de la colonia Unión Modelo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron cuando la víctima, de 58 años, circulaba a bordo de un Nissan Tsuru blanco sobre la calle Naranjo. En ese momento, un individuo lo interceptó y lo amagó con un cuchillo para despojarlo de tres cadenas de plata de aproximadamente 60 centímetros cada una.

El afectado logró pedir auxilio minutos más tarde, al interceptar a agentes municipales que realizaban recorridos de prevención en el sector. Tras escuchar la denuncia, los policías desplegaron un operativo que permitió localizar al sospechoso mientras intentaba huir brincando entre azoteas de domicilios de la misma colonia.

El presunto responsable fue identificado como Hugo Ernesto “N”, de 38 años, a quien se le aseguró el arma blanca utilizada en el atraco, así como las joyas que había arrebatado al conductor.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo con violencia, y se investiga su probable participación en otros asaltos registrados en la zona.