Capturan en García a presunto implicado en homicidio en Monterrey

Las autoridades indicaron que el ahora detenido presuntamente disparó contra la víctima, quien perdió la vida en la vía pública a consecuencia de las lesiones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre identificado como José Luis “N”, de 34 años de edad, quien es investigado por su presunta participación en un delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión el pasado 12 de mayo de 2026 en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

Las autoridades señalaron que el detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

Hechos ocurrieron en la colonia 15 de Marzo

Según las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público especializado en Homicidios y elementos de la AEI, los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2019 en la colonia 15 de Marzo (Fomerrey 8), en Monterrey.

La carpeta de investigación establece que la víctima, identificada como Omar, de 38 años de edad, se encontraba frente a un domicilio ubicado sobre la calle Zempoala cuando presuntamente arribó José Luis “N”, acompañado de otro sujeto, ambos portando armas de fuego.

Las autoridades indicaron que el ahora detenido presuntamente disparó contra la víctima, quien perdió la vida en la vía pública a consecuencia de las lesiones.

Fiscalía continúa investigaciones del caso

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se determinó que la causa de muerte correspondió a lesiones intratorácicas derivadas de impactos por proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía estatal continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento total de los hechos.