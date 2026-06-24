Capturan en Escobedo sospechoso de ataque a balazos en Monterrey

En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios: más de 180 dosis de narcóticos, dinero y dispositivos móviles.

Un hombre considerado como uno de los participantes en una balacera ocurrida el año pasado al sur de Monterrey fue capturado.

Esto es resultado de los trabajos estratégicos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en estrecha colaboración con la Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El dispositivo fue montado en la colonia Laderas de San Miguel, en el municipio de Escobedo.

Los efectivos habían georreferenciado al probable infractor merodeando por la zona.

Y en el cruce de las calles Junco y Chapote, visualizaron a distancia a una persona cuyas características físicas coincidían con la descripción del facineroso en cuestión.

El sujeto iba acompañado por dos mujeres y un hombre.

Con estrategias tácticas, las autoridades coparon a los individuos y los interceptaron.

Los ahora investigados fueron identificados como Fernando “N", de 27 años de edad; Gemma "N”, de 44; Hipólito “N", de 25; y Reina "N”, de 26 años.

En sus pertenencias encontraron y decomisaron los siguientes indicios: más de 180 dosis de narcóticos, dinero y dispositivos móviles.

Las autoridades policiacas ya buscaban a Fernando “N”, debido a que tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Esos hechos estarían relacionados a un ataque armado suscitado el pasado 18 de enero de 2025, en la colonia Independencia, al sur de Monterrey.

Por eso, junto a las otras tres personas, él fue detenido.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.