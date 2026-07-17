Capturan en Coahuila a presunto homicida buscado en Nuevo León

El hombre fue trasladado a Nuevo León para su internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron un oficio de colaboración con el Estado de Coahuila, donde con apoyo de la autoridad investigadora de aquella entidad, ejercieron la Orden de Aprehensión girada en contra de: Junior Elías "N", de 35 años, por el delito de Homicidio Calificado.

Cumplen orden de aprehensión en Coahuila

Luego de que el pasado 19 de enero de 2020 en calles de la colonia Ampliación Municipal en Monterrey un hombre identificado como Erick, de 37 años, murió, luego de que fuera atacado por Junior Elías "N", quien portaba un arma de fuego larga en compañía de otro sujeto, identificaron a la víctima con la que mantuvieron anteriores rencillas, el ahora detenido detonara su arma de manera reiterada hasta ocasionarle la muerte por impactos de proyectil penetrantes a diversas regiones anatómicas.

El hombre fue trasladado a Nuevo León para su internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.