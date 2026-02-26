Capturan en calles de San Bernabé a presunto asesino de joven

Roberto “N” presuntamente disparó contra un joven que estaba haciendo fila en la ventanilla de una tienda de abarrotes, el pasado mes de julio

A siete meses del asesinato de Brandon, de 23 años, en la colonia 15 de Septiembre, uno de los principales sospechosos fue detenido en calles de la colonia San Bernabé.

La detención de Roberto “N”, de 34 años, se registró el pasado 23 de febrero por Agentes Estatales de Investigación del grupo de homicidios.

El imputado se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.

De acuerdo con la investigación del Agente del Ministerio Público especializado en homicidios, con apoyo de detectives de la AEI, los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2025.

Brandon estaba haciendo fila en la ventanilla de una tienda de abarrotes cuando una camioneta se detuvo.

Roberto “N” descendió armado, abrió fuego en repetidas ocasiones y provocó la muerte del joven, dejando su cuerpo en la vía pública antes de retirarse del lugar.

Los datos recabados apuntan a la participación directa y responsabilidad del detenido en este homicidio calificado.