Capturan en Apodaca a joven ligado a 20 presuntos asaltos

La víctima dijo que los ladrones entraron como clientes, pero repentinamente le dijeron en forma amenazante que se trataba de un asalto

Elementos de la policía de Apodaca detuvieron en flagrancia a un hombre cuando huía con parte de un botín, luego de asaltar una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Noria Norte.

Detienen al presunto asaltante en flagrancia

El detenido fue identificado como Kenny Joan N., de 18 años, quien, de acuerdo con evidencias captadas por cámaras de seguridad e información de la Unidad de Análisis de la Secretaría, está relacionado con 20 asaltos en diversos negocios y tiendas de conveniencia, doce en Apodaca y ocho en Guadalupe.

Kenny, en compañía de un cómplice, irrumpieron en una tienda ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Alamo Temblón, lugar donde los agentes pasaban por el sitio, siendo avisados por los encargados del lugar, señalando a los asaltantes que corrían con dos gavetas de cajas registradoras que hurtaron.

Los ladrones habrían entrado como clientes

La víctima del asalto dijo que los ladrones entraron como clientes, pero repentinamente le dijeron en forma amenazante que se trataba de un asalto, para enseguida extraer las dos gavetas de las cajas registradoras.

Al detenido, le aseguraron dos gavetas y varios billetes de 200, 50 y 20 pesos, dando un total de 1,200 pesos. El presunto asaltante fue puesto a disposición del Ministerio Público.