La Secretaría de Seguridad Estatal reportó que uno de los sujetos responsables fue apresado y fue puesto a disposición del Ministerio Público

El director del C5, Jorge Ron, confirmó que ya fue detenido uno de los agresores del estudiante de la Prepa 22 de la UANL.

Tras la golpiza que presuntos estudiantes de esa preparatoria le dieron al menor de edad agredido afuera de la institución educativa, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León confirmó la captura de uno de los implicados.

Ya en días pasados el municipio de Guadalupe confirmó que uno de los presuntos responsables había sido identificado.

Ahora, la Secretaría de Seguridad Estatal reportó que uno de los sujetos responsables fue apresado y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Fiscalía dará detalles sobre la detención

Ron también aclaró que será la Fiscalía de Justicia la que dé mayores detalles sobre esta aprehensión.

El director habló en conferencia de prensa, tras concluir la reunión de la Mesa de Construcción de Paz, realizada en el nuevo edificio de Seguridad Pública.