Capturan a una mujer fuertemente armada tras cateo en García

Elementos de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo un cateo en colonia Sector Rincón de la Sierra

Autoridades federales y estatales detuvieron este martes a una mujer que se encontraba en posesión de un arsenal en el municipio de García.

Elementos de la Policía Federal Ministerial en el Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevaron a cabo un cateo en una vivienda ubicada en la colonia Sector Rincón de la Sierra, donde lograron detener a una mujer identificada como Gabriela "N".

De acuerdo con las autoridades, la ahora detenida se encontraba en posesión de cinco armas largas (dos rifles calibre .22, dos calibre .223 y una calibre 7.62), 4,718 cartuchos de diversos calibres, 14 cargadores para arma de fuego, así como ⁠53 casquillos y cinco miras telescópicas.

Estos objetos del delito se encontraban resguardados en un mueble tipo closet dentro del interior de la vivienda, por lo que fueron resguardados como indicios.

Por este motivo, la vivienda fue clausurada y se le colocaron los sellos correspondientes para que el personal de la dependencia federal proceda con las indagatorias correspondientes.

Todo lo asegurado fue puesto en posesión de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.