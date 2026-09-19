Capturan a tres tras persecución y balacera en General Bravo

Los tres detenidos dispararon contra los efectivos durante la huida, asegurándoles armas y droga al momento de su captura.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una persecución por aire y por tierra, junto con una balacera, se registró desde Cadereyta y terminó en General Bravo cuando tres jóvenes cometieron el robo de un vehículo con lujo de violencia y trataban de escapar.

El operativo se implementó cuando los efectivos recibieron reporte de una víctima de robo con violencia en la colonia Valle en Cadereyta.

Los tres detenidos fueron identificados como Alan, de 22 años, Patricio, de 23, y David, de 39 años.

El operativo de estrategia se implementó con autoridades estatales y federales por tierra y por aire.

Las autoridades aseguraron un arma corta y un arma réplica de arma corta tipo Beretta, y droga.

Los detenidos, de acuerdo a la información de las autoridades, forman parte de una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos en la zona norte del estado.

La persecución se registró desde Cadereyta y fueron atrapados en General Bravo cuando los delincuentes eran perseguidos por aire y los atraparon en el kilómetro 160 de la autopista Monterrey-Reynosa en General Bravo.

El vehículo que robaron con lujo de violencia se trataba de una Nissan Frontier en la que intentaban escapar.

Los ocupantes del vehículo desataron la persecución y la balacera, y esta fue repelida por las autoridades, quienes terminaron detenidos.

Los hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.