Capturan a tres presuntos sicarios en Guadalupe

Tras un fuerte operativo, policías de Guadalupe capturan a tres hombres luego de presuntamente atacar a balazos a una persona

Luego de atacar a balazos a un hombre, tres gatilleros fueron capturados tras un fuerte operativo en el municipio de Guadalupe.

Los tres inculpados fueron copados cuando viajaban a bordo de una camioneta X Trail en el cruce de San Sebastián y Bonifacio Salinas.

El arresto de los gatilleros se llevó a cabo minutos después de que atacaron con arma de fuego a un hombre identificado como Jesús, de 35 años.

La agresión fue cometida en el cruce de Jerónimo Siller y Porfirio González, en la colonia Nuevo San Sebastián.

Durante los hechos, la víctima recibió varios disparos y fue trasladado a un hospital.

En el operativo y detención de los tres sicarios, la Policía de Guadalupe les aseguró una pistola calibre nueve milímetros.

Asimismo, un cargador, 16 balas, 35 dosis de marihuana, un cuchillo táctico, tres celulares y una báscula.

El arresto se concluyó con un fuerte despliegue de efectivos de esa corporación cuando se desplazaba por las mencionadas calles.

Tras su captura fueron trasladado a las oficinas de esa corporación donde confesaron los hechos y posteriormente fueron entregados al Ministerio Público.