Capturan a tres presuntos narcomenudistas en Guadalupe

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe durante un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, tras ser sorprendidos presuntamente realizando una transacción de droga en calles de la colonia Lomas de San Roque.

El despliegue se llevó a cabo luego de un reporte ciudadano al número de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de tres individuos armados en el cruce de Lomas de San Roque y Sierra Madre Oriental. Al acudir al sitio, los uniformados detectaron a los sospechosos cuando, aparentemente, intercambiaban tres bolsas que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana.

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron huir, pero fueron rodeados por los efectivos municipales con apoyo de elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes lograron interceptarlos tras una breve persecución.

Durante la revisión, los agentes encontraron en su poder aproximadamente 800 gramos del enervante, por lo que los tres fueron detenidos y puestos bajo custodia. Los presuntos responsables fueron identificados como José Guadalupe “N”, de 38 años; Edson Ramiro “N”, de 30; y Mario Alberto “N”, de 33.

Los tres detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde enfrentan cargos por delitos contra la salud, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si forman parte de una red de distribución de narcóticos en la zona metropolitana.