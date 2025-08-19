Capturan a tres presuntos ladrones que operaban en autopistas

A los tres sujetos detenidos se les decomisaron miles de dólares en efectivo y varias dosis de lo que parece ser marihuana y cristal

En dos operativos simultáneos a cargo de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, se logró efectuar la detención de tres hombres relacionados con diversos robos cometidos en carretera, en el municipio de García.

La primera intervención se realizó en la colonia Valle de Lincoln, sobre la avenida Lincoln, en donde los policías de la citada corporación detectaron una camioneta con placas del estado de Durango, el cual cumplía con las características para su búsqueda.

Luego de que el vehículo casi provocara un accidente, se le pidió detener la marcha, pero omitió la indicación, desatando una persecución.

Los ocupantes de la camioneta fueron identificados como Julio “N”, de 52 años de edad y Carlos “N”, de 28. También les incautaron $2,000 dólares en efectivo y varias dosis de narcóticos con las características de la marihuana y el cristal.

Momentos después, en la misma colonia, pero sobre la avenida Antiguo Camino a San José, encontraron un automóvil que circulaba a exceso de velocidad y a cuyo conductor se le pidió detenerse, pero inició una persecución.

El auto era tripulado por Eliud “N”, de 29 años de edad, a quien le localizaron en sus pertenencias $3,000 dólares en efectivo y narcóticos con las características de la marihuana y cristal.

A los individuos ya los buscaban las autoridades policiales, pues se les relaciona con los recientes robos cometidos en carreteras y autopistas de la entidad.

Los detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.