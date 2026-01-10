Capturan a tres presuntos generadores de violencia en Monterrey

La detención se registró en la colonia Lomas de San Martín, donde las autoridades desplegaron un operativo estratégico para la detección de actividades ilícitas

Tres hombres armados, presuntamente relacionados con un grupo delictivo y señalados como generadores de violencia, fueron detenidos durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de San Martín, donde las autoridades desplegaron un operativo estratégico para la detección de actividades ilícitas en la zona.

Durante un recorrido de vigilancia sobre las calles Julio A. Roca y Copra, los elementos observaron a tres individuos que, a simple vista, portaban armas de fuego, por lo que procedieron a abordarlos.

Los detenidos fueron identificados como Edgar “N”, de 24 años de edad, así como Juan “N” y Luis “N”, ambos de 22 años.

Tras una revisión, las autoridades aseguraron dos armas cortas, una escopeta, 22 bolsas con una sustancia sólida granulada con características del cristal y 40 bolsas con hierba seca con las características de la marihuana.

De acuerdo con información policial, los ahora detenidos serían considerados presuntos generadores de violencia y estarían vinculados a un grupo delictivo que opera en la zona.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.