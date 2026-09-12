Capturan a tres por secuestro express y robo en Monterrey

Los sospechosos citaron al afectado en el centro de la ciudad para inyectarle una sustancia, robarlo e internarlo en un anexo.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra de Manuel "N" de 29 años, Joel "N" de 32 y Esteban "N" de 28 años, por los delitos de secuestro en modalidad express y robo ejecutado con violencia moral en su modalidad de pandilla.

Los ahora detenidos citarán a la víctima identificada como J. A., de 33 años, a un domicilio ubicado en el centro de Monterrey, donde lo sometieron a golpes, le colocaron esposas y le inyectaron una sustancia adormecedora.

Al recuperar el sentido, la víctima se percata de que lo despojaron de sus pertenencias, y continuaron ejerciendo violencia, hasta volver a perder el conocimiento, siendo abordado a un vehículo en el que lo trasladan para internarlo en un Centro de Rehabilitación en la colonia Martínez.

Tras salir del sitio, la víctima se dirige a un hotel en donde se encontraba hospedado, detectando que le fueron sustraídas pertenencias como laptop, un disco duro, teléfonos celulares y cargadores, ropa, objetos varios y alrededor de $25,000.⁰⁰ pesos en efectivo.

Luego de su captura, los ahora detenidos permanecen internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de control y en espera de juicio oral penal del Estado de Nuevo León.