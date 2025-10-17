Capturan a tres por robos con violencia a tiendas en Guadalupe

La detención se realizó en el cruce de las calles Guadalupe y Santa Rosa, en la colonia Crispín Treviño, tras el reporte a la Policía municipal

La Policía de Guadalupe logró la captura de tres presuntos ladrones, integrantes de un grupo delictivo que cometía robos con violencia en tiendas de conveniencia, principalmente en la zona oriente del municipio y en las faldas del Cerro de la Silla.

La detención se realizó en el cruce de las calles Guadalupe y Santa Rosa, en la colonia Crispín Treviño, tras el reporte de su avistamiento por parte de algunas víctimas.

Los detenidos fueron identificados como Rafael “N”, de 29 años; Eduardo “N”, de 21; y Victoria “N”, de 34.

Durante la revisión precautoria se les aseguró, de manera presunta, una réplica de arma corta con cargador, 400 gramos de marihuana y una báscula gramera.

Los tres fueron puestos a disposición del ministerio público.