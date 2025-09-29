Capturan a tres personas tras persecución en Salinas Victoria

De acuerdo con el reporte oficial, la persecución inició cuando los elementos intentaron detener al hombre por conducir de manera imprudente

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo detuvieron a tres personas en el municipio de Salinas Victoria, luego de una persecución que inició en la carretera Colombia–Fidel Velázquez y concluyó en la colonia San Mario.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando los agentes intentaron detener un vehículo que circulaba de manera imprudente.

El conductor ignoró las indicaciones de alto, lo que desencadenó una persecución por diversas calles hasta que finalmente el automóvil fue interceptado.

El hombre identificado como Jairo “N”, de 26 años, se le aseguró 15 envoltorios con la droga conocida como cristal.

Dentro del automóvil se encontraban dos personas más. Una mujer identificada como Liliana “N”, de 36 años, portaba una mochila negra que contenía un arma larga, un cargador abastecido y 15 envoltorios de cristal.

Asimismo, el copiloto, Juan “N”, de 35 años, fue detenido al encontrarse en su posesión un bolso con 20 envoltorios de hierba seca con características propias de la marihuana.

Las tres personas detenidas, así como las armas y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para iniciar el proceso legal.