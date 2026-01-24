Capturan a tres personas con drogas tras accidente vial

La detención se registró durante la tarde del jueves, cuando corporaciones estatales desplegaron un dispositivo estratégico en la colonia María Luisa Centro

Como resultado de acciones coordinadas para la detección y prevención de actividades ilícitas, tres hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, en hechos ocurridos en el municipio de Monterrey.

La detención se registró durante la tarde del jueves, cuando corporaciones estatales desplegaron un dispositivo estratégico en la colonia María Luisa Centro, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, como parte de labores de vigilancia.

Accidente vehicular alertó a las autoridades

Mientras realizaban recorridos sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la calle 5 de Mayo, los agentes observaron un vehículo Nissan Versa que circulaba de manera imprudente, lo que provocó que impactara contra otro automóvil.

Ante el percance vial, los oficiales se aproximaron al vehículo involucrado para verificar la situación de los ocupantes.

Identificación y hallazgo de presuntas drogas

Los tripulantes se identificaron como Jesús “N”, de 19 años; Felipe “N”, de 23; e Irving “N”, de 21 años de edad.

Durante una revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias 80 bolsas con una sustancia sólida y granulada con características similares al cristal, así como 30 bolsas con hierba verde y seca, presuntamente marihuana, además de otros indicios.

Tras el hallazgo, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica conforme a la ley.