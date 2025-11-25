Info 7 Logo
Capturan a tres hombres con drogas en Santiago

Por: Danea Lázaro

24 Noviembre 2025, 15:49

Los ocupantes de la camioneta adoptaron una actitud hostil en contra de los oficiales, quienes intentaban hacerse pasar por policías.

Elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a tres hombres que poseían diversos objetos ilícitos, en el municipio de Santiago.

Los hechos se registraron sobre la carretera Antiguo Camino a Villa de Santiago; lugar en el que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil encontraron un vehículo Dodge RAM con luces estroboscópicas; por lo que les marcaron el alto.

Los ocupantes de la camioneta adoptaron una actitud hostil en contra de los oficiales, a quienes argumentaron que formaban parte de una institución policial. La información fue verificada, confirmando que los individuos intentaban hacerse pasar por policías.

Los sospechosos se identificaron como Óscar “N", de 37 años de; Daniel “N", 32 años; Francisco “N", de 35. En sus pertenencias encontraron y decomisaron: 100 dosis de cristal, una bolsa y cinco envoltorios con marihuana, tres básculas digitales, dinero en efectivo y 40 objetos metálicos conocidos como “ponchallantas".

Por lo anterior fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

