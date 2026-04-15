Capturan a tres hombres armados en Bosques de las Lomas

Las autoridades investigan si los ahora detenidos pudieran estar relacionados con diversos hechos delictivos cometidos en la zona metropolitana

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo de seguridad implementado en la colonia Bosques de las Lomas, en el municipio de García, luego de ser ubicados cuando presuntamente se desplazaban armados a bordo de un vehículo con placas cubiertas.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron durante la madrugada en el cruce de las avenidas Bosques de las Lomas y Alejandro de Rodas, donde la Central de Radio alertó sobre un automóvil sospechoso en el que viajaban varias personas presuntamente armadas.

Tras el reporte, policías municipales desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar un Kia Río en color blanco que coincidía con las características señaladas. Al marcarle el alto, los tripulantes fueron interceptados.

Durante la revisión, a los ahora detenidos les fueron aseguradas tres armas de fuego de distintos calibres con cargadores abastecidos, además de más de cien dosis de sustancias con características similares al cristal y cocaína en piedra, básculas digitales presuntamente utilizadas para la distribución de droga, así como dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Yair Emanuel “N”, de 32 años, con domicilio en Apodaca; Noris Josué “N”, de 30 años, originario de Honduras y con domicilio en Guadalupe; así como Merquides “N”, de 34 años, originario de Veracruz y con domicilio en Salinas Victoria.

De manera preliminar, las autoridades investigan si los ahora detenidos pudieran estar relacionados con diversos hechos delictivos cometidos en la zona metropolitana, entre ellos robo de vehículos con violencia, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas, mientras que el vehículo quedó asegurado para continuar con las indagatorias correspondientes.