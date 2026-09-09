Capturan a tres generadores de violencia en San Nicolás

La aprehensión se derivó de indagatorias realizadas en la colonia Paseo de los Ángeles, sitio frecuentado por los sospechosos para sus operaciones

Tres integrantes de un grupo presuntamente delictivo fueron capturados en el municipio de San Nicolás.

Su detención es resultado de los dispositivos estratégicos de la División de Investigación e Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

La aprehensión se derivó de una serie de indagatorias realizadas recientemente en la colonia Paseo de los Ángeles, sitio frecuentado por los sospechosos para sus operaciones ilícitas.

Gracias al despliegue táctico montado en la avenida Rómulo Garza y la calle Jabatos se pudo identificar el vehículo en el que viajaban los malhechores, una camioneta Chevrolet Captiva.

Al pedírseles hacer un alto y ser interceptados, los ocupantes del vehículo dijeron llamarse Adolfo “N", de 28 años de edad; Karen "N”, de 22; y Karla “N", de 25.

En sus pertenencias se hallaron cinco cargadores abastecidos, diversos envoltorios con narcóticos conocidos como marihuana, cristal y cocaína en piedra, teléfonos celulares y dinero.

Los ahora investigados podrían estar vinculados a un grupo de la delincuencia organizada, en el que participarían como generadores de violencia.

Por ende, quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.