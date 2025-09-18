Capturan a tres generadores de violencia en Monterrey

Policías llegaron a la calle Niño Artillero y fueron recibidos con disparos por sujetos que luego intentaron huir del lugar, al sur de Monterrey

Cuando hacían labores de disuasión delictiva en la colonia Altamira, al sur de Monterrey, elementos de Fuerza Civil detectaron a varias personas armadas en la zona.

Mediante técnicas tácticas policiales, los elementos se aproximaron a la calle Niño Artillero, donde fueron recibidos por sujetos que hicieron detonaciones de arma de fuego y que luego intentaron huir.

Sin embargo, los uniformados se desplazaron estratégicamente, teniendo siempre a la vista a los sospechosos, que corrían por las escalinatas de la Privada San Agustín.

Al ver que se aproximaban los agentes, los prófugos ingresaron a a un domicilio, provocando gritos de auxilio desde el interior de la vivienda.

Los habitantes solicitaron que los policías los auxiliaran, ya que los sujetos habían entrado sin su consentimiento al hogar.

Ahí fueron interceptados Mía N, de 21 años de edad, así como Alfonso N. y María N., ambos de 38 años.

Se les incautaron un arma larga y dos cortas, con cargadores y cartuchos hábiles, además de droga, dinero y básculas grameras.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.