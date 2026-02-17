Capturan a tres con droga tras operativos en Zuazua y Escobedo

Tras una revisión, les aseguraron 56 dosis de una sustancia con características de la cocaína en piedra, además de una báscula digital y otros indicios.

Dos operativos simultáneos desplegados por corporaciones de seguridad en los municipios de Zuazua y General Escobedo dejaron como resultado la captura de tres hombres, uno de ellos buscado por el delito de homicidio, además del aseguramiento de diversas dosis de droga.

La primera intervención se registró en la colonia Valle de Santa Elena, sector San Jorge, en Zuazua. En el cruce de las avenidas San Jorge y Santa Elena, los oficiales ubicaron a dos hombres que viajaban en una motocicleta y que coincidían con las características de personas reportadas por presuntamente ofrecer narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 20 años, y Antonio “N”, de 32.

Tras una revisión, les aseguraron 56 dosis de una sustancia con características de la cocaína en piedra, además de una báscula digital y otros indicios.

Las autoridades informaron que José “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, por lo que también fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

De forma paralela, pero ahora en la colonia Las Encinas, en Escobedo, elementos ministeriales y de Fuerza Civil detuvieron a otro hombre que presuntamente ofrecía droga a transeúntes sobre la calle Nueva Rosita.

El sospechoso, identificado como Jonhatan “N”, de 36 años, intentó huir corriendo al notar la presencia policial, sin embargo, fue alcanzado. Entre sus pertenencias localizaron 24 envoltorios con una sustancia similar al cristal y 15 más parecidos a la cocaína en piedra.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.