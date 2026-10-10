Capturan a taxista y dos personas más con drogas y arma

Los detenidos son considerados como generadores de violencia, además son sospechosos de pertenecer a un grupo delictivo con presencia en Monterrey

Un presunto taxista y dos hombres que lo acompañaban, fueron capturados en un operativo de Fuerza Civil, al norte del municipio de Monterrey, en la colonia Fomerrey 21.

Los oficiales se movilizaron por la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle Brasil, donde vieron a exceso de velocidad el vehículo Nissan Versa tipo taxi, en el cual viajaban los probables infractores. Por esta razón les solicitaron detener la marcha para interceptarlos.

Los ocupantes se identificaron como:

1. Jesús “N”, de 39 años

2. Juan “N”, de 73 años

3. Yahel “N”, de 23 años

En sus pertenencias encontraron:

- 01 arma corta.

- 06 cargadores.

- 83 balas.

- 105 envoltorios con cocaína

- 10 tubos de cigarrillos artesanales con marihuana.

Los individuos son considerados como generadores de violencia, además son sospechosos de pertenecer a un grupo delictivo que tiene presencia en este municipio.

Por lo anterior, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.