Capturan a sujeto tras irrumpir en vivienda en San Pedro

El presunto agresor aseguró ser propietario del inmueble, pero confesó que tenía un año de no habitarlo tras ser arrestado.

Un hombre terminó tras las rejas luego de meterse a la fuerza a una casa y amenazar a una mujer en la colonia San Pedro 400, en el municipio de San Pedro Garza García.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal acudieron al domicilio tras recibir un reporte de auxilio. Al llegar, se toparon con el sospechoso, identificado como Juan “N”, de 37 años, quien estaba armando un escándalo y discutiendo fuertemente con la afectada y su hermano.

El argumento del agresor era que supuestamente la vivienda le pertenecía; sin embargo, el mismo Juan terminó confesando a los oficiales que en realidad tenía ya un año sin vivir ahí.

Ante la invasión y las amenazas directas a los habitantes, los policías procedieron a detenerlo de inmediato. Fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Con información de Samantha Treviño.